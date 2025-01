La NBA sbarca in Italia: mossa a sorpresa dagli Houston Rockets, arriva l’Ambasciata

Un risvolto inaspettato per la NBA in Italia, ecco cosa c’entrano gli Houston Rockets in questo intreccio.

Da tempo la NBA sta cercando di ampliare i propri confini. La lega professionistica di basket americano sta cercando di arrivare anche in Europa, così da esportare il modello di sport e business amato in tutto il mondo.

Ovviamente, si tratta di un processo molto lungo e che potrebbe avere bisogni di un ampio network di collegamenti. Inoltre, non tutti sono a favore di tale decisione che andrebbe a svantaggio dell’attuale Eurolega.

Tuttavia, ora potrebbe esserci una mano anche da parte di il nuovo ambasciatore USA in Italia. Proprio così, inaspettatamente l’ambasciatore americano nel Bel Paese è cambiato.

Ecco di chi si tratta e in che modo la sua nomina potrebbe influenzare un eventuale arrivo dell’NBA in Italia.

Ambasciatore NBA in Italia, ecco di chi si tratta

Il nuovo ambasciatore americano in Italia legato all’NBA è stato eletto direttamente dal nuovo presidente Donald Trump. Di chi si tratta? Del ricco uomo d’affari Tilman J. Fertitta. Trump ha parlato della sua nomina e ha espresso il suo consenso con queste parole: “Sono lieto di annunciare che Tilman J. Fertitta è stato nominato ambasciatore degli Stati Uniti in Italia”. Ma perché Fertitta è legato all’NBA? Perché è il proprietario della franchigia texana degli Houston Rockets.

Trump ha poi continuato elencando i pregi dell’imprenditore: “Ha fondato e costruito una delle più importanti società immobiliari e di intrattenimento dando lavoro a 50mila americani. Ha una lunga storia di donazione alla comunità attraverso numerose iniziative filantropiche tra associazioni per bambini, forze dell’ordine e comunità medica. Inoltre è il presidente più anziano del Consiglio di amministrazione dell’Università di Houston e proprietario degli Houston Rockets“.

Le origini italiane di Fertitta

Come potrebbe suggerire il cognome, il presidente degli Houston Rockets ha in realtà delle origini italiane. Infatti, il padre Vic aveva delle origini siciliane e gestiva un ristorante di pesce. Fertitta si stabilità in Italia nell’ambasciata di Roma, nella sede di via Veneto. Si tratta di uno degli imprenditori più importanti degli Stati Uniti: secondo Forbes il suo patrimonio è di 8.4 miliardi di dollari.

Fertitta ha acquistato gli Houston Rockets nel 2017 per la cifra di 2.2 miliardi di dollari. Sotto la sua guida, i Rockets sono tornati alla ribalta e hanno sfiorato l’anello grazie alle gesta di James Harden, MVP della stagione 2017-2018. Chissà se ora che sarà ambasciatore in Italia potrà contribuire allo sviluppo dell’NBA nel Bel Paese.