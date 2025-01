Musetti, anno nuovo ma sempre la stessa musica: fan inferociti

Lorenzo Musetti inizia l’anno con un nuovo KO che ha lasciato inferociti i suoi tifosi dopo le diverse sconfitte avute nel 2024

Anno nuovo, vecchie abitudini. Non sembra essere cambiato nulla per Lorenzo Musetti con l’ingresso del 2025. Non sono passate inosservate, infatti, le varie sconfitte subite dal tennista di Carrara soprattutto verso la fine del 2024. Non è in un gran periodo di forma e gli ultimi risultati lo hanno testimoniato. E dire che i propositi erano ben diversi.

Il classe 2002, infatti, si era iscritto al torneo di Hong Kong dove poteva essere tra i favoriti. Per la precisione parliamo del Bank of China Hong Kong Tennis Open in cui l’azzurro arrivava da testa di serie numero 2, forte del suo diciassettesimo posto nel ranking ATP. Di sicuro nessuno avrebbe immaginato vederlo uscire già ai quarti di finale. E invece è andata così.

Musetti ancora KO: nuova delusione per lui

Musetti ha ceduto il passo al numero 62 Jaume Munar dopo circa 2 ore e 36 minuti di gioco, in tre set con lo score di 2-6 7-6(4) 7-5. Niente da fare, dunque, per l’italiano. Poteva essere per lui una grande opportunità di rilancio, si trattava sicuramente di un torneo alla sua portata, e invece è uscito sconfitto anche in questo ATP 250 che si disputa sul cemento.

Una sconfitta molto amara che ha lasciato diversi rimpianti al toscano, calato alla distanza dopo aver fatto bene nel primo set. Davvero tanta amarezza in lui e nei suoi tifosi. Subito dopo la sconfitta, infatti, sono partite diverse critiche sui social tra i fan. Non riesce proprio a risollevarsi dopo aver chiuso l’anno tra varie delusioni e diverse sconfitte.

Al classe 2002 manca sempre qualcosa per arrivare a fare il salto di qualità e se il buongiorno si vede dal mattino anche in questo 2025 ci sarà tanto da sudare e migliorare per lui, per poter compiere lo step successivo di cui ha bisogno. L’età gioca dalla sua parte ma ha bisogno di voltare pagina. Di sicuro questo risultato, a dir poco clamoroso, non lo aiuterà a togliersi da dosso l’etichetta di “eterno perdente”.

Musetti è uscito sconfitto negli ultimi impegni importanti come ad esempio in Coppa Davis dove è stato battuto dall’argentino Cerundolo nell’unico incontro disputato, mettendo in difficoltà l’Italia, capace poi di rimontare e vincere grazie soprattutto a Jannik Sinner. Andando a ritroso a settembre aveva perso in finale l’ATP di Chengdu, in Cina.