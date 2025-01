Tennis 2025, tutto stravolto: Sinner assediato. Cosa succederà?

Jannik Sinner deve difendere molti punti nel 2025 ma alcuni rivali potrebbero assediarlo: ecco la situazione per il numero uno al mondo

Il 2024 è stato un anno magnifico per il tennis italiano. In tanti si sono avvicinati a questo sport e hanno riscoperto la passione per una disciplina elegante e meravigliosa sia da guardare che da praticare.

I risultati degli atleti italiani nel tennis maschile e femminile sono stati superlativi. Ogni torneo in cui erano presenti dei tennisti italiani è stato un viaggio magnifico.

Gran parte dei successi del 2024 sono da attribuire a Jannik Sinner. Il nativo di San Candido ha trionfato in due tornei del Grande Slam ed è riuscito a conquistare il primo posto nel ranking ATP, stabilendo un record eccezionale.

Ora però, le cose potrebbero facilmente cambiare nel 2025. Perché? Alcuni avversari di Sinner si stanno allenando duramente per poterlo spodestare dal trono. Ecco di chi si tratta e a quali tornei punteranno.

Sinner, occhio agli avversari: sono disposti a tutto

Jannik Sinner ha dimostrato al mondo intero di essere il numero uno incontrastato del tennis mondiale. L’italiano ha vinto praticamente ovunque, trionfando nei tornei che contano e lasciando le briciole ai rivali nei momenti topici della stagione. Tuttavia, i suoi avversari sono agguerriti e vogliono sfruttare la nuova stagione per mettere i bastoni tra le ruote a Jannik. Il pericolo numero uno per Sinner è sicuramente Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo nel 2024 ha vinto il Roland Garros e Wimbledon ma poi è scivolato al terzo posto del ranking mondiale. Questo perché ha dimostrato una forma altalenante nel corso dell’anno. In alcuni tornei è sembrato imbattibile, in altro ha perso contro avversari che sembravano innocui. Ora però, l’allievo di Juan Carlos Ferrero vuole tornare alla ribalta e sicuramente sfrutterà le settimane in cui deve difendere pochi punti per poter usurpare il trono di Jannik.

Gli altri avversari da considerare

Ci sono anche altri avversari che Jannik Sinner deve considerare se vuole difendere la sua posizione di numero uno al mondo. Per esempio, deve guardarsi dall’attuale numero due, il tedesco Alexander Zverev. Il teutonico sembra star giocando il miglior tennis della sua carriera. Nel 2025 potrebbe fare un ulteriore salto di qualità e tentare la vittoria in un Grande Slam che lo porterebbe a un passo dal primo posto del ranking.

Infine, occhio alla vecchia volpe Novak Djokovic. Il serbo vuole un “last dance” a effetto, magari incrementando il suo palmares di grandi tornei vinti in carriera. Con la sua esperienza e la sua voglia di vincere potrebbe fare qualche sgambetto a Sinner, riconquistando posizioni nella classifica mondiale.