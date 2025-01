Udinese, Runjaic: “Non sono felice del risultato”

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro l’Hellas Verona: “Non sono felice del risultato. Naturalmente sentivo che potevamo vincere, avevamo un grande vantaggio avendo l’uomo in più, ma sappiamo che non è facile segnare contro squadre che si difendono bene. Nel finale forse è mancata un po’ di determinazione“.

Solet ha fatto una grande partita all’esordio: “Sì, mi piace. Lo conosciamo, sono molto contento della sua partita, è un giocatore di grandissima qualità. Ha iniziato bene il 2025“.

Si può comunque dire contento della prima parte di stagione disputata dall’Udinese: “Bisogna ancora fare dei passi in avanti, sicuramente stiamo facendo meglio dell’anno scorso, abbiamo 7 punti in più dopo il girone di andata, ma dobbiamo migliorare su diverse cose, anche perché abbiamo preso un po’ troppi gol per quello che è il mio modo di vedere il calcio“.

Udinese, Runjaic sull’Europa e Alexis Sanchez

Avete mai parlato di Europa: “Questo è un obiettivo molto a lungo termine per la mia visione, bisogna lavorare tanto e, guardando anche le statistiche, l’Udinese negli ultimi 10 anni non è mai andata oltre il 10° posto. Ci sono state delle difficoltà, abbiamo fatto fatica a salvarsi negli ultimi anni, ora è un obiettivo molto lontano“.

Come sta Sanchez: “Lui è sulla strada giusta, ha bisogno di fare minuti anche in partite importanti. Dobbiamo crescere tanto come squadra e lui fa parte del gruppo. In questo processo di crescita, quando sarà nella sua forma migliore sarà utilissimo a questa Udinese“.