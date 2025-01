Verona-Udinese 0-0, al Bentegodi finisce in parità

Termina 0-0 la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Udinese. Poche occasioni e un punto a testa. Hellas che resta in 10 per l’espulsione di Serdar al 71′.

Verona-Udinese, le ufficiali

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Tengstedt.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca.

La partita

Parte meglio il Verona, pericoloso dopo 19 minuti. Serdar riceve sul limite dell’area, si allarga e conclude: la deviazione di Solet impedisce alla sfera di entrare in porta. Nuovo corner per gli scaligeri. In chiusura di prima frazione la risposta dell’Udinese. Punizione di Thauvin, la traiettoria è centrale e costringe Montipò a deviare in angolo.

Pronti via e in avvio di ripresa subito Hellas pericoloso. Kristensen perde un pallone sanguinoso, ne approfitta Sarr che entra in area e serve Tengstedt. L’attaccante non è lucido e conclude centrale, con Sava bravo a bloccare. Al 50′ la risposta dell’Udinese. Acuto anche dei bianconeri con Thauvin che crossa al centro: bravo Lovric a concludere al volo, con Montipò attento a deviare. Al 65′ nuovamente pericoloso l’Hellas. Suslov, direttamente da calcio piazzato, conclude direttamente verso la porta: bravo Sava a deviare in angolo. 5 minuti e risponde Lucca. Lucca conclude di testa su cross di Karlstrom, bravo Montipò a dire di no. Un minuto e l’Hellas resta in 10. Doppio giallo per Serdar. A 4 dal termine super chance Udinese con Atta. Atta conclude di potenza, bravo Montipò a deviare quanto basta per deviare la sfera sul montante superiore. Termina 0-0 il match.