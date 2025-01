Addio divisa da gara per questa campionessa, ora indossa tutt’altro: il dettaglio da non perdere

Camila Giorgi sembra aver abbandonato completamente il mondo del tennis e ora sembra avere un’altra passione da seguire

Ci sono talenti nel mondo dello sport che non riescono a esprimere il loro pieno potenziale. Si tratta di atleti che vengono frenati per le troppe aspettative poste su di loro o perché non riescono a concentrarsi totalmente sulla loro passione.

Il mondo del tennis è pieno di personaggi simili. In questo sport la componente mentale è tutto e se non si hanno gli stimoli giusti i risultati potrebbero non arrivare mai.

Una delle grandi promesse mancate del tennis italiano per molti è Camila Giorgi. La tennista italiana nel suo prime ha dimostrato di poter competere con tutti al mondo e ha raggiunto la posizione numero 26 nel ranking WTA.

Oggi comunque, la Giorgi ha abbandonato il mondo sportivo e si mostra in tutt’altre vesti su Instagram. Ecco cosa fa ora e qual è la sua passione.

Camila Giorgi, ecco cosa fa ora

Da tempo sembra che la Giorgi abbia appeso la racchetta al chiodo e abbia chiuso definitivamente con il tennis. Non solo, a quanto pare l’atleta ha deciso di lasciare l’Italia e l’Europa. Dove si trova oggi? Sembra proprio che si sia trasferita in Argentina, terra natia del padre, a lungo suo coach. Ma perché proprio l’Argentina? Camila sembra essere stata guidata dall’amore, visto che dovrebbe essere impegnata in una relazione con Ramiro Marra, noto politico argentino.

Inoltre, sui social pubblica diversi contenuti in cui parla in spagnolo e si diverte con i suoi follower sudamericani. In occasione delle festività natalizie, la Giorgi ha pubblicato su Instagram un video in cui prepara una ricetta probabilmente tipicamente argentina, un rotolo di fragola e mirtilli. Il suo look era adatto per l’occasione e decisamente sexy: un tubino rosso da sera, dei guanti lunghi fino ai gomiti e un cappello di Natale in testa.

La carriera come stilista

Oltre a divertirsi sui social come food influencer ed essere al fianco del marito durante le occasioni importanti, la Giorgi ha anche un altro interesse professionale. Difatti, dopo il suo ritiro ha confermato di voler continuare la sua carriera come imprenditrice nel settore della moda.

Infatti, insieme alla madre ha deciso di continuare a gestire il marchio Giomila. In ogni caso, il periodo buio della Giorgi sembra essere alle spalle. La tennista in passato è stata accusata di aver avuto problemi con il fisco, ma poi ha smentito tutto in un’intervista televisiva.