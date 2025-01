Albanese: “Escluse lesioni per Conceição. In dubbio per il derby”

Dal nostro inviato, Giovanni Albanese, arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Francisco Conceição, che ha dovuto saltare la semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan. Buone notizie per Thiago Motta, il calciatore si è sottoposto a un’ecografia che ha escluso lesioni.

Le condizioni di Conceição

Questo il suo aggiornamento su X: “La prima ecografia ha escluso una lesione, si tratta di un sovraccarico al flessore della gamba destra. Sarà da valutare giorno per giorno ma è probabile che salti il derby col Torino”.

L’Infermeria non si svuota: gli ultimi aggiornamenti su Milik

In casa Juventus bisogna continuare a decifrare la situazione fisica di Arek Milik. L’attaccante polacco è fuori da diverso tempo. Indicazioni più precise arrivano dal nostro inviato, Giovanni Albanese, che sul suo account X ha spiegato: “Milik ha riportato dei DOMS muscolari per via dei carichi di lavoro svolti durante le ultime settimane di preparazione, di conseguenza il suo rientro slitta per un paio di settimane. Ma ora la Juventus è più convinta ad andare dritta sul calciomercato anche in attacco”.

Cosa sono i DOMS?

Si tratta di dolori muscolari post allenamento, noti come DOMS, che sono il risultato di microtraumi alle fibre muscolari causati da sforzi intensi.