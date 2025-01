Dumfries e Reijnders: le armi segrete del derby di Supercoppa arrivano dall’Olanda

Domani alle 20 Inter e Milan si daranno battaglia per alzare al cielo il primo trofeo del 2025. Thuram e Leao sono i due grandi dubbi per Simone Inzaghi da un lato e Sergio Conceicao dall’altro, ma i grandi protagonisti sui quali fare affidamento, da Lautaro Martinez a Morata, non mancheranno di certo.

Reijnders non si ferma più: il Milan spera

Dal lato del Diavolo, un fattore sicuramente sarà Tijani Reijnders. Ad inizio ottobre era fermo a 0 gol ed un paio di assist. In una intervista a Radio Serie A disse però con assoluta fermezza: “So che come centrocampista è importante segnare e fare assist, anche se non ne ho fatti molti la scorsa stagione. Cerco di essere di conseguenza più importante per la squadra. È qualcosa su cui sto lavorando anche in questa stagione”. Detto e fatto: poco più di due mesi dopo siamo già a 8 reti e 3 assist. Non è solo dai gol che si misura la crescita di un giocatore però: oggi l’olandese sembra avere tutta un’altra testa rispetto ad un anno fa. Parlando oggi in conferenza stampa, il centrocampista ha detto: “Primo trofeo? Sarebbe bello e devo giocare come se fosse la mia ultima partita. Non capita spesso di poter vincere un trofeo, poi dovremo pensare al campionato e alla Champions League, è una buona possibilità per invertire la rotta”.

Inzaghi risponde con Dumfries

Denzel Dumfries è il sinonimo del lavoro: pochi sorrisi, poche parole, tanta crescita ed un rendimento non solo costante, ma proprio in crescita. “Nel corso della mia carriera ho lavorato moltissimo per raggiungere questi livelli”, ha detto il giorno della sfida che l’Inter ha poi vinto con l’Atalanta. Il post-Hakimi era duro da ereditare su quella fascia, nonostante lo scetticismo iniziale però ce l’ha decisamente fatta. E i numeri supportano le sensazioni: 45 presenze il primo anno con 5 reti e 7 assist, 51 nel 2022/23 con 2 gol e ancora 7 assist, 36 l’anno scorso con 4 gol e sei assist, già 5 gol e 2 in questa, in 21 presenze.