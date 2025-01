Charles Leclerc stuzzica Max Verstappen: il pilota monegasco lancia una pesante frecciata al campione olandese.

Nell’ultima stagione di Formula 1, nonostante alcune problematiche, Max Verstappen è riuscito comunque a portare a casa il suo quarto titolo consecutivo, sbaragliando nuovamente la concorrenza. Il pilota olandese si è confermato il re indiscusso del Circus, mettendosi alle spalle Norris e Leclerc. Verstappen ha difeso la sua corona con le unghie e con i denti, dando prova di grande dinamismo e personalità.

Ad incidere di più sull’ultimo titolo, però, è stato senza dubbio l’ormai ben noto stile di guida di Max Verstappen. Nel momento clou, quando si doveva essere cinici e convincenti, l’olandese ha messo in pista un atteggiamento aggressivo, a tratti folle. Pur di tenersi stretto scettro e corona di re della Formula 1, Verstappen ha ancora una volta “raggirato” il regolamento. O meglio, come dice Charles Leclerc, l’olandese ha “giocato” con le regole.

Leclerc punzecchia Verstappen: la frecciatina del pilota della Ferrari

Nel 2024, lo stile di guida di Max Verstappen è stato argomento di grande dibattito, ma anche oggetto di critiche. Nonostante ciò, secondo Charles Leclerc, la condotta assunta dal pilota olandese deve fungere da monito in vista della prossima stagione. Il pilota della Ferrari, che nella nuova annata di F1 farà coppia con Hamilton, ha sottolineato come strafottenza e resilienza siano state le chiavi principali che hanno permesso Verstappen a tenersi stretto il titolo di re.

Il pilota della Red Bull si è saputo adattare ad ogni situazione, ribadendo le sue enormi capacità in pista. Charles Leclerc ha parlato con ammirazione del pilota olandese, avvertendolo però di essere pronto ad usare le sue stesse armi qualora fosse necessario per conquistare il titolo. Durante l’intervista al portale ‘RacingNews365’, Leclerc ha voluto lanciare un chiaro messaggio a Verstappen, stuzzicandolo anche sul tema legato al regolamento.

Leclerc stuzzica Verstappen: il monegasco lancia la sfida!

Charles Leclerc, che conosce Max dai tempi dei kart, ha toccato l’argomento Verstappen con grande stima e rispetto. Non è mancata però una piccola frecciatina sulla questione “regole”: “Penso che Max sappia come adattarsi a diverse situazioni, lo abbiamo visto nel 2024. Ci sono stati momenti in cui non è stato aggressivo, ma verso la fine della stagione, quando Lando Norris ha recuperato terreno, si è visto Verstappen giocare molto di più con le regole. Io sento di avere questa caratteristica dentro di me”. Il monegasco ha poi avvisato Verstappen: “So che, quando mi giocherò qualcosa di importante e sarà il momento di correre rischi con le persone giuste, ci proverò. Ma è anche per questo che mi è sempre piaciuto sfidare Max”.

Charles Leclerc ha voglia di rivalsa, anche perché nelle ultime due stagioni non c’è stata storia tra lui e il numero uno della Red Bull: “Purtroppo all’inizio della stagione aveva una macchina piuttosto dominante e non eravamo in lotta con lui. Non aveva motivo di essere aggressivo con noi in un certo senso. Quando eravamo competitivi, c’era Norris in mezzo. Quindi Max non ci ha mai visti come dei veri concorrenti e non ci sono state sfide dure. Ho sempre visto quanto era talentuoso fin da piccolo. Max è estremamente solido, affidabile, costante e veloce. Merita tutto il successo che ha avuto”.