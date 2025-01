Milan, la ricetta di Conceicao verso la finale di Supercoppa

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediadet alla vigilia della finale di Supercoppa: “Sono ancora raffreddato, ma non è la cosa che conta. La cosa importante è la partita, non abbiamo avuto tanto tempo per prepararla, ma le finali si preparano anche con la testa. Abbiamo visto tanti video per prepararci ad affrontare l’Inter che è una squadra esperta, che ha lo stesso allenatore da tanto tempo e che ha anche vinto. Sarà difficile, ma siamo qui per essere competitivi e per vincere”.

Come sarà la gestione? “Dobbiamo essere intelligenti nell’approccio alla partita. Abbiamo avuto un giorno di riposo in meno e alcuni infortunati che sono appena tornati, dovremo avere una gestione intelligente. Leao? Vediamo come va l’allenamento. Non può essere al 100% perchè è fuori da qualche giorno, ma vediamo. Non sono scuse, è la realtà che abbiamo meno riposo e alcuni giocatori appena tornati da un infortunio”.

Su Simone Inzaghi; “Sono stati bei tempi, abbiamo vinto tanto insieme. Ora siamo in ruoli diversi, in squadre diverse e anche in momenti diversi”.