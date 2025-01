Ora l’IA ci anticiperà i risultati della stagione: rivoluzione nel mondo delle scommesse

Per il MotoGP 2025 sembra già essere tutto deciso: ecco cosa dicono gli esperti basandosi sulle previsioni degli algoritmi

Con le innovazioni tecnologiche all’ordine del giorno, è possibile fare previsioni sempre più accurate anche nel mondo dello sport. Ormai tutti utilizzano l’Intelligenza Artificiale per fare previsioni e riuscire a predire effettivamente chi sono i favoriti di una gara.

A quanto pare, anche i bookmakers si servono di algoritmi e strumenti di IA. Attraverso queste tecnologie, diventa più semplice fare le previsioni e stabilire quote esatte.

Partendo da questi presupposti, sembra essere già tutto deciso per quanto riguarda la MotoGP nel 2025. Infatti, le quote previste fanno intendere che ci sarà solo un unico grande favorito per la prossima stagione.

Di chi si tratta? Chi sono i favoriti per la vittoria finale? Ecco tutte le previsioni.

MotoGP 2025, ecco chi è il favorito per i bookmakers

Sono già aperte le scommesse per il vincitore della stagione 2025 di MotoGP. I bookmakers si sono fatti aiutare dall’IA e hanno lanciato le prime quote puntando su alcuni piloti in particolare. Chi lo desidera, potrebbe già piazzare la propria scommessa, ricavando solo a fine stagione l’eventuale vincita. Ma chi è che ha conquistato quasi in modo unanime il favore dei pronostici? Ebbene, si tratta di Marc Marquez. Proprio così, lo spagnolo che esordirà in Ducati sembra essere il principale indiziato per la vittoria finale.

Subito dopo Marquez, i bookmaker quotano Francesco Bagnaia come l’altro probabile vincitore della MotoGP nel 2025. Insomma, il pilota italiano parte indietro per i bookie, anche se molti esperti lo danno come principale favorito per l’ennesimo trionfo. Le quote per la vittoria di Marquez si assestano intorno a 1.75 mentre quelle di Pecco Bagnaia salgono leggermente, toccando quota 2.75.

Il terzo incomodo: Jorge Martin

Insomma, per i bookmakers il 2025 sarà uno scontro a due tra Bagnaia e Marquez. Ma che dire del campione in carica, lo spagnolo Jorge Martin? Ebbene, Martin ha dovuto abbandonare il team Ducati Pramac e si è stabilito all’Aprilia. Per gli esperti di scommesse dunque, l’iberico potrebbe pagare il cambio squadra e non mostrare la stessa regolarità che ha fatto vedere nel 2024. La sua quota per alcuni è di 11.00 mentre per altri è leggermente più bassa.

L’algoritmo e l’IA vede come probabile outsider un altro giovane pilota, vale a dire Acosta. In definitiva, la prossima stagione di MotoGP si prospetta estremamente interessante, non resta far altro che attendere il 28 febbraio e vedere come andranno le cose nel primo GP della stagione che si terrà in Thailandia.