Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: Ranieri sceglie Pellegrini

Alle 20.45 si sfideranno sul terreno dell’Olimpico Roma e Lazio per il Derby della Capitale. Ranieri sorprende tutti e lancia Lorenzo Pellegrini dal 1′ minuto. In attacco la coppia formata da Dovbyk e Dybala. Nella Lazio nessuna sorpresa, come con l’Atalanta Baroni opta per Dele-Bashiru. Panchina per Boulaye Dia.

Roma-Lazio, le ufficiali

ROMA(3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

A disposizione: De Marzi, Marin, Abdulhamid, Shomurodov, Soule, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, Sangare, El Shaarawy

LAZIO(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Marco Baroni

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini Luca, Pedro, Noslin, Dia, Tchaouna, Castrovilli, Hysaj, Basic, Lazzari