AIA, Rocchi traccia un primo bilancio arbitrale: “Non eravamo partiti bene, ora siamo migliorati”

Gianluca Rocchi, designatore dell’AIA, ha commentato ieri sera sulle frequenze di DAZN la prima metà del campionato sul piano arbitrale. Di seguito le sue parole, che hanno toccato anche alcuni episodi fortemente discussi, come il rigore concesso all’Inter contro il Napoli per fallo su Dumfries:”Sono moderatamente soddisfatto di arbitro e Var. Non eravamo partiti bene, adesso siamo migliorati. Il Var può intervenire sempre, ma la filosofia è di togliere l’errore macroscopico”.

Il VAR quando deve intervenire?

Chi decide chi interviene? Var e Avar. Stiamo facendo un gruppo solo di Var, così più professionisti avremo e meno problemi ci saranno”, ha spiegato Rocchi, che poi è entrato nello specifico: “Il rigore di Inter-Napoli è un rigore che live avrei assegnato sempre, l’avremmo fatto tutti. Poi, rivedendolo, può essere discutibile, ma gli episodi discutibili sono materiale da Var. Quello su Dumfries l’avremmo dato tutti”, ha ribadito, spiegando: “Il Var deve intervenire se l’arbitro commette un errore, dunque in Inter-Napoli non doveva intervenire”.