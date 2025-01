Mattatore della partita con il gol finale del 3-2, l’attaccante del Milan, Tammy Abraham, ha parlato al termine della finale di Supercoppa Italiana ai microfoni di Italia 1.

Cosa significa per te questo gol?

“Sono molto contento per me, la squadra ed i tifosi. Questo è per loro”.

Cosa ha cambiato Conceicao?

“Abbiamo giocato con più grinta, fiducia e fame”.

Vi sentite più uniti?

“Siamo contenti”.