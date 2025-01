Milan, Conceicao: “Leao? Fenomeno”. E lui risponde: “Avevo bisogno della sua energia”

Il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha parlato ai microfoni di Canale 5 al termine della sfida vinta dai rossoneri con una clamorosa rimonta sull’Inter: “Sono molto contento per i giocatori perchè l’ambiente non era al meglio e avevavmo pochi giorni per lavorare su dettagli importanti. Abbiamo affrontato due squadre di grandissimo livello. I giocatori sono stati magici anche se ci sono stati degli errori dato che l’Inter ha qualità. Possiamo fare bene nei prossimi mesi

Cosa è successo all’intervallo?

“Botta grande il gol di Lautaro Martinez e dopo una non buona lettura abbiamo preso il 2-0. Però la squadra ha carattere. All’intervallo l’allenatore deve solo gestire e correggere, mi pagano per quello. Se vogliamo tornare il grande Milan è importante articolare bene la linea difensiva e non solo”.

La gestione di Leao come sarà?

“Leao è un fenomeno. Gliel’ho detto a fine partita, è un portoghese come me, ma lui è un portoghese rilassato, io più intenso. Può essere il migliore del mondo, ha tutto, deve capire solo 2-3 cosine che deve fare. Ha tantissima qualità, se la mette al servizio della squadra a fine stagione sarà uno dei migliori del mondo”.

Leao è in ascolto e risponde: “Non conoscevo personalmente Conceicao, ne ho sentito parlare da alcuni compagni in Nazionale che mi hanno detto che ha una personalità forte. Quello che ha fatto in pochi giorni è incredibile. Ho sentito l’energia la prima volta che l’ho visto, avevo bisogno di quello, il cambiamento si vede poi in campo”.