Milan, Pulisic in estasi: “Conceicao? Per lui la fame è più importante della tattica”

C’è ancora la sua firma, nel 3-2 con il quale il Milan ha incredibilmente rimontato l’Inter in finale di Supercoppa Italiana: Christian Pulisic, al termine del match ha parlato ai microfoni di Italia 1.

Sta fumando il sigaro Conceicao?

“Non voglio dirlo, chiedetelo a lui (ride, n.d.r.)”.

Ancora decisivo in una stagione grandiosa per te.

“Per noi è più importante questa coppa. Non solo la coppa, avevo belle sensazioni in questo gruppo in questi giorni”.

E’ la svolta?

“Avete visto oggi questa fame, per come abbiamo giocato dopo il 2-0, questo ha dimostrato il grande spirito di questa squadra”.

In cosa ti ha sorpreso Conceicao?

“Solo l’intensità che abbiamo ogni giorno, per come abbiamo lavorato. Ha sempre detto che vuole questa fame, che è più importante della tattica”.