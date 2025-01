Sfida lanciata prima del Mondiale: “Posso sfidare Verstappen”

Il pilota non si tira indietro e parla degli obiettivi in vista dell’inizio del Mondiale di Formula Uno: queste le sue dichiarazioni

Mancano poco più di due mesi all’inizio del Mondiale di Formula Uno 2025. C’è un’attesa spasmodica per un campionato che potrebbe regalare tante sorprese con Max Verstappen campione in carica, arrivato a quota quattro proprio nel 2024, ma tanti avversari agguerriti.

Impossibile non menzionare la Ferrari: il Cavallino Rampante si presenta in grande stile con un Leclerc ancora più maturo e soprattutto Lewis Hamilton. L’approdo del britannico in Rossa è sicuramente uno degli elementi di maggiore interesse in vista del Mondiale 2025.

Dopo aver accarezzato l’idea Mondiale per qualche settimana, Lando Norris vorrà dimostrare di poter essere più costante all’interno di tutti e ventiquattro i GP con l’aiuto del compagno di squaderna Oscar Piastri che l’anno scorso è riuscito a vincere la sua prima gara.

In mezzo a tutti questi nomi di favoriti, c’è anche un pilota che al momento viene forse troppo poco considerato nonostante abbia fatto molto bene in questi anni, migliorando parecchio e accrescendo ulteriormente la propria reputazione all’interno del circuito.

Tsuonda suona la carica: “Mi preoccupo di questo aspetto”

Stiamo parlando di Yuki Tsunoda, giapponese che sembrava poter essere promosso in Red Bull assieme a Verstappen, ma che in realtà correrà per la RB Formula One Team, l’ex AlphaTauri per intenderci. Insieme al campione del mondo sarà affiancato Liam Lawson.

Questa notizia non ha abbattuto il classe 2000 che è apparso molto ambizioso: “Sono fiducioso che io e Max potremmo darci battaglia. So che molti non lo credono, ma nel mio cuore sento che potrei. Questo è il motivo per cui continuerò a dimostrare alle persone che si sbagliano, come ho fatto nelle ultime stagioni”.

Come ha dichiarato a FormulaPassion, Tsuonda ha commentato così la mancata promozione in Red Bull: “Non ci ho mai pensato, perché sono sicuro di me. Sono fiducioso che potrei impressionare, potrei fare delle cose che non si aspettano. Non mi preoccupo di come potrei tenere il passo di Max, ma più di come mostrare il mio potenziale”.