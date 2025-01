Esclusiva Si, fatta per il trasferimento di Folorunsho alla Fiorentina

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà è fatta per il trasferimento alla Fiorentina di Folorunsho dal Napoli. La formula sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto a 8-9 milioni. Il centrocampista dovrebbe raggiungere Firenze entro giovedì sera per svolgere poi nella giornata di venerdì le visite mediche. Folorunsho quindi dovrebbe essere a disposizione già per il match di lunedì contro il Monza in Serie A.

Esclusiva Si, Fiorentina: ecco Folorunsho

Michael Folorunsho sarà presto il nuovo centrocampista della Fiorentina, confermando quanto vi avevamo anticipato a partire dal 18 dicembre. Un nome in quei giorni inedito, assolutamente confermato, ma senza dimenticare che la Fiorentina ci aveva provato a sorpresa già la scorsa estate. Confermata anche la formula: prestito leggermente oneroso, con diritto di riscatto di circa otto milioni, la valutazione del cartellino era di circa 9 milioni. Ma sono dettagli che verranno perfezionati nelle prossime ore, di sicuro Palladino ha messo per caratteristiche Folorunsho in cima alla lista, la svolta ideale per sostituire Bove. Folorunsho dovrebbe arrivare a Firenze entro giovedì sera, in modo da fare le visite venerdì e mettersi subito a disposizione del nuovo club.