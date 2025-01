ESCLUSIVA SI Pedullà fa chiarezza su Casale: “Non lascia Bologna per due motivi”

I rumors di un possibile addio di Nicolò Casale dal Bologna? Un errore di concetto, per due motivi che spiega Alfredo Pedullà, riportando la calma intorno al giocatore rossoblu.

Ecco quanto riportato da Pedullà: “Indiscrezioni senza profondità. Negli ultimi giorni abbiamo letto di una possibile uscita di Nicolò Casale in questa finestra di mercato. E dobbiamo intanto chiarire che non ci sono margini di manovra dal punto di vista regolamentare, avendo il difensore centrale giocato sia con la Lazio che con il Bologna in questa stagione. Ma c’è un’altra spiegazione egualmente importante, Italiano non avrebbe a prescindere intenzione di privarsene. E in questo caso non è una questione di regolamento…”.