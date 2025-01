Esclusiva Si, Salernitana in chiusura con il Bologna per Raimondo

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà è fatta per il trasferimento di Raimondo alla Salernitana. Il club campano ha infatti anticipato la concorrenza per assicurarsi l’attaccante ora in prestito al Venezia. Così il nostro Alfredo Pedullà sul suo profilo X: “Raimondo ha detto sì alla Salernitana: ultimi dettagli con il Bologna“.

Esclusiva SI, ecco la news: Raimondo alla Salernitana

Stamattina vi avevamo parlato della forte irruzione della Salernitana su Raimondo, attaccante di proprietà del Bologna e attualmente in prestito a Venezia. Il club granata è stato più veloce delle luce: pole consolidata, intesa ormai raggiunta, siamo ormai allo scambio di documenti. E così, dopo Cerri un altro attaccante per i granata che vogliono risalire la classifica in Serie B.