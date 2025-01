Ferrari, doccia gelata: Hamilton e Leclerc senza parole

Per la Rossa c’è grande attesa per l’inizio della nuova stagione, ma arriva una vera e propria doccia gelata: per i due piloti non sono buone notizie

Vincere. La Ferrari approccia il 2025 con un grande imperativo: riportare a Maranello il Mondiale che manca dal 2008.

È sfuggito di poco quello costruttori lo scorso anno quando, dopo una seconda parte di stagione fantastica, Leclerc e Sainz sono andati molto vicini a raggiungere le McLaren. Non è riuscito il sorpasso e quindi l’attesa è stata posticipata di un altro anno. Il 2025 però non sarà una stagione qualunque perché a Maranello è pronto a sbarcare Lewis Hamilton, il pilota con più titoli mondiali vinti insieme a Michael Schumacher.

L’arrivo del britannico al fianco di Leclerc andrà a formare una coppia di piloti di primissimo livello, forse la migliore della griglia di partenza. Basterà questo per vincere almeno un titolo oppure sarà un’arma a doppio taglio come, un po’ provocatoriamente, ha previsto Horner? Manca ancora qualche settimana prima che a parlare sia la pista, ma intanto arriva una nuova doccia gelata per la Ferrari: Hamilton e Leclerc quasi non ci credono.

Ferrari, niente titolo: la previsione gela Hamilton e Leclerc

Ad oltre due mesi dalla prima gara e con le monoposto che non sono state ancora svelate, fare previsioni è complicato, pur potendo fare affidamento sui dati dello scorso anno.

Proprio basandosi su quelli, David Coulthard ha voluto dire la sua su chi vincerà il prossimo mondiale e la favorita non è la Ferrari. L’ex pilota scozzese, intervenuto a Channel 4, ha indicato nella McLaren la scuderia da battere: “Hanno anticipato i loro programmi, non hanno iniziato l’anno per vincere e poi sono arrivati all’improvviso – le sue dichiarazioni –. Hanno dimostrato di avere un buon passo e i piloti lavorano bene insieme“.

Insomma, tutti gli ingredienti per poter continuare a vincere: “Questo slancio li ha portati a vincere il campionato ed ora è tutto pronto per affrontare il 2025 da favoriti con piloti vincenti“. Toccherà dunque alla Ferrari cancellare le previsioni di Couthard e ribaltare il pronostico dello scozzese. Al Cavallino Rampante hanno voglia di dimostrare che, dopo la rimonta dello scorso anno, sono loro ora la macchina più competitiva in griglia.

Hamilton e Leclerc sperano che a Maranello non si sbaglino e che a febbraio riusciranno ad avere tra le mani una monoposto in grado di lottare per la vittoria. A trasformarla in una vettura trionfale dovranno poi essere loro due.