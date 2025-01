I “promessi sposi” si sfidano all’ultimo colpo: e se finisse male?

Curioso il match che si è giocato tra due tennisti nel corso di un torneo, ora potrebbero esserci guai per entrambi

Il tennis spesso viene definito come “lo sport del diavolo”. D’altronde, in questa disciplina sportiva potrebbero esserci davvero tanti incroci e circostanze che potrebbero intrecciarsi tra di loro.

Non a caso, spesso coloro che legano tennis e vita personale potrebbero affrontare amare conseguenze. Non sono pochi coloro che hanno trovato l’amore durante la carriera di tennista internazionale, pentendosi poi delle eventuali relazioni.

Tuttavia, ci sono anche delle storie a lieto fine. Una di queste potrebbe essere quella tra due tennisti che hanno deciso di annunciare da poco il loro fidanzamento ufficiale e di conseguenza il matrimonio.

Di chi si tratta? E perché si sono dovuti sfidare poco dopo l’annuncio? Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo a questa particolare e interessante storia.

La strana coppia nel tennis: matrimonio in vista ma con molta privacy?

Ci sono due tennisti che durante l’off season hanno trascorso del tempo insieme e hanno deciso di rivelare al mondo il loro amore. L’hanno fatto postando sui social una loro foto insieme e dimostrando di amarsi. Di chi si tratta? Del numero 9 del mondo Alex De Minaur e della tennista Katie Boulter. I due hanno pubblicato una foto con alle spalle uno splendido tramonto e la Boulter ha messo in evidenza sulla mano lo splendido anello regalatogli dal fidanzato.

La didascalia della foto è: “Abbiamo tenuto nascosto un piccolo segreto…”. A quanto pare, De Minaur e Katie Boulter avevano nascosto a tutti la loro relazione, coltivando in sintonia e con la giusta privacy i loro sentimenti. Tra i commenti della foto sui social in tanti hanno notato quello del collega e amico di De Minaur, il tennista Thanasi Kokkinakis. Le sue parole sono state: “Era ora, accidenti!”.

Lo scontro sul campo

Ma perché Alex De Minaur e Katie Boulter si sono scontrati in campo? Ebbene, in quanto tennisti entrambi hanno partecipato alla United Cup. Si tratta di un torneo di tennis che si tiene a gennaio e che vede coinvolti atleti e atlete suddivise in base alla loro nazionalità.

Ovviamente, De Minaur ha rappresentato l’Australia e ha giocato con il favore del pubblico, mentre la Boulter ha difeso la Gran Bretagna. Tuttavia, i due non si sono affrontati nel doppio misto: De Minaur ha giocato (e vinto) con la connazionale Gadecki contro la coppia britannica composta da Broom e Nicholls. Evidentemente, i coach hanno voluto evitare dissapori tra i due e una rottura sul campo!