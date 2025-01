Inter, l’autocritica di Dimarco: “Una squadra come la nostra non può farsi rimontare così”

Federico Dimarco, esterno mancino dell’Inter, ieri sera ha parlato così in conferenza dopo la sconfitta contro il Milan: “Una squadra come la nostra non può farsi rimontare così sul 2-0. Fa male, ma bisogna fare i complimenti al Milan. Hanno fatto una grande gara come noi, analizzeremo gli errori commessi e andremo avanti”.

Come ci si rialza?

“Tutte le sconfitte aiutano a migliorare. Perdere un derby non è semplice, ma ci sono tanti obiettivi e a testa alta dobbiamo affrontare le altre partite nel miglior modo possibile”.

Avete pensato di poter portare agevolmente a casa questa partita sul 2-0?

“Penso di no, abbiamo dato tutto. Poi abbiamo incontrato un avversario forte, in campo i particolari fanno la differenza. Questa è la seconda volta che ci fanno gol alla fine, questo non deve succedere perché se molli un po’ ti fanno male. Questo non deve succedere, ora rialziamoci perché domenica abbiamo un match importante in campionato”.

Comunque non ci si ferma verso gli altri obiettivi per una sconfitta seppur dolorosa in Supercoppa.

“Purtroppo non sempre si può vincere. Ma l’Inter è una grande squadra e tutti gli obiettivi sono importanti”.

Sull’atmosfera di Riyadh.

“Siamo stati benissimo, è stata una bella atmosfera. Ma abbiamo perso e non posso dire di essere contento per questo”.