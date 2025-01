Juventus viva l’ipotesi Araujo: il Barcellona aprirà al prestito?

La Juventus sta lavorando per portare in bianconero il difensore uruguaiano del Barcellona, che ha recentemente superato un infortunio importante. Araujo, infatti, ha dato il suo consenso per il trasferimento, attratto dalla possibilità di giocare più regolarmente e di rilanciarsi, dopo un periodo difficile lontano dai campi. La Juventus, pronta a coprire metà del suo ingaggio, rappresenta una soluzione ideale per entrambe le parti: il Barcellona, infatti, potrebbe ridurre i costi legati all’ingaggio elevato di Araujo, pari a 6 milioni di euro annui, e al contempo dare al giocatore l’opportunità di ritrovare continuità.

Araujo al Barcellona

Il difensore ha vissuto cinque stagioni ad alto livello al Barcellona, con un posto da titolare consolidato nelle ultime quattro, prima che un infortunio al tendine del bicipite femorale lo costringesse a fermarsi. Dopo il suo rientro, il giocatore ha bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore e guadagnare minuti importanti, essenziali per tornare ai suoi livelli top. Nonostante ci siano altre squadre inglesi su di lui, Torino sembra essere la destinazione che lo stuzzica di più, una città dove potrebbe trovare il giusto spazio per crescere e dare il meglio di sé in un club che punta a lui con grande fiducia.

Il Barcellona e la questione Olmo

Ma dietro questa trattativa c’è una questione economica delicata per il Barcellona, legata alle restrizioni del Fair Play Finanziario della Liga. Il club catalano, infatti, è costretto a ridurre il proprio monte stipendi per rispettare le normative. In questo scenario, uno degli altri dossier che il Barcellona sta cercando di risolvere è quello relativo a Dani Olmo. Il giocatore spagnolo è una risorsa fondamentale per il futuro della squadra, ma per poterlo tesserare definitivamente, il club deve prima trovare il modo di liberare risorse. Se non riuscisse a ridurre i costi, potrebbe trovarsi in difficoltà nell’operazione Olmo.

Soluzione prestito alla Juventus

Ecco perché la cessione in prestito di Araujo appare una soluzione ideale: permetterebbe al Barcellona di alleggerire il suo bilancio e, allo stesso tempo, consentirebbe alla Juventus di rinforzare la propria difesa con un giocatore di qualità. Araujo ha tutto l’interesse a giocare con regolarità e, al contempo, il Barcellona avrebbe la possibilità di preservare la sua stabilità economica, continuando a lavorare per rafforzare il futuro con l’arrivo di Olmo. In questo scambio, entrambe le squadre potrebbero trarne vantaggio.