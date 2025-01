Barcellona, niente tesseramento per Dani Olmo e Pau Victor. I blaugrana vanno in tribunale

In casa Barcellona si fa sempre più difficile il tesseramento di Dani Olmo e Pau Victor. I due giocatori, attendono il via libero dopo il tesseramento provvisorio fatto in estate, ma quest’oggi sia la Liga che la RFEF hanno dato definitivamente parere negativo. Colpa della difficile situazione finanziaria del Barcellona che, per continuare a finanziare acquisti e ingaggio faraonici, cerca soluzioni sempre più fantasiose. Questa volta però, l’ultima soluzione pensata da Laporta e il club blaugrana non è stata accolta. Per il momento l’ex Lipsia e l’ex Girona quindi restano fuori dalla rosa a disposizione di Hansi Flick.

Barcellona, si alza la pressione sui conti

Il grande problema del Barcellona è che la pressione sui conti degli azulgrana è già altissima. La società deve mantenere il livello di competitività altissimo, ma allo stesso deve fare in modo di rimanere all’interno dei parametri del Fair play finanziario della Liga. Una sfida complicatissima che, al momento, si sta rivelando parecchio complicata. Dani Olmo, addirittura in questo momento, tramite una clausola potrebbe rendersi disponibile sul mercato a parametro zero. Una situazione che creerebbe un ulteriore sconquasso nei conti. A quel punto il Barca dovrebbe mettere a bilancio i 60 milioni del suo acquisto tutti sul bilancio di questa stagione. E oltre al danno arriverebbe la beffa, perché sarebbe obbligato anche a continuare a pagargli l’ingaggio per tutta la durata del quinquennale sottoscritto.

I blaugrana non si arrendono

La questione non si concluderà qua comunque. Nonostante il no definitivo delle autorità regolatrici, Federazione spagnolo e Liga, il Barcellona non si arrende. Dopo il primo parere negativo di un tribunale, la società guidata da Joan Laporta ricorrerà contro la decisione definitiva. Difficile prevedere quale sarà l’esito di questo nuovo ricorso. La sensazione è che su questa situazione però, la società catalana si giochi tanto del suo futuro.