“Niente titolo, nessuna chance”: sentenza netta del gigante della Formula Uno

L’addetto ai lavori tende a minimizzare le possibilità di vittoria del titolo e non solo per quanto riguarda quel pilota

Melbourne ci aspetta, manca sempre meno all’inizio del Mondiale di Formula 1. Forse mai come quest’anno c’è così tanta incertezza e altrettanti nomi tra i papabili vincitori: sarà l’anno del quinto sigillo di fila di Verstappen o qualcuno riuscirà a spodestare l’olandese?

La Ferrari ha piazzato il colpo più importante a livello mediatico e non solo vale a dire Hamilton. Sebbene alcuni abbiano dubbi su alcuni aspetti, non si può dire che questo movimento passerà in secondo piano. Con lui ci sarà naturalmente Leclerc, “preferito” a Sainz che è finito alla Williams.

Impossible non menzionare tra i possibili vincitori Lando Norris. Il pilota della McLaren ha dato filo da torcere nella seconda parte di stagione a Verstappen, ma proprio la mancanza di vittorie nella prima parte ha compromesso la corsa al titolo, vinto appunto da Max.

Toto Wolff su Antonelli: il suo pensiero

Viene difficile almeno sulla carta dare credito alla Mercedes. Salutato Sir Lewis Hamilton dopo anni, è iniziata una vera e propria rivoluzione. A parlarne è stato Toto Wolff, team principal, che ad un’intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport ha commentato le possibilità circa Andrea Kimi Antonelli.

“Se ci si aspetta che sia in pole a Melbourne, che vinca la gara o che sia subito in lizza per il Mondiale, allora il rischio è alto, perché non succederà”. Wolff ha voluto così proteggere il calesse 2006 che naturalmente è tra i prospetti più interessanti dell’intero circuito.



“Ovviamente speriamo che accada prima o poi – spiega Toto – ma è certo che non accadrà subito. Se però si considera che il ragazzo ha 18 anni, che ha molto talento e che deve prima crescere e che commetterà errori, allora il rischio è limitato. Vediamo il 2025 come un anno di transizione e vogliamo preparare Andrea per il 2026, quando tutto ricomincerà da zero per tutti”

Il talento di Bologna ha vinto nel 2020 e 2021 nella categoria OK il campionato europeo di kart per poi trionfare nella Formula 4 ADAC, nella Formula 4 italiana, in FIA Motorsport Games categoria Formula 4, Formula Regional Meddile East e Formula Regional Europea. Insomma, un biglietto da visita mica male.