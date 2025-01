Sport e Salute, al via “Sestante” e “Illumina” i due progetti per lo sport del futuro

Contratti di servizio per tutti gli organismi sportivi per gli spazi che occupano. Una svolta nella gestione delle sedi. L’obiettivo di Sport e Salute è quello di ridurre gli sprechi di denaro pubblico. E questo passa anche dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare nella sua disponibilità: 131 sedi in 105 città.

Uno dei principali obiettivi di Sport e Salute è quello dare a tutti i cittadini e a tutte le famiglie la possibilità di fare sport. E quindi avere accesso gratuito e/o a prezzi calmierati, strutture inclusive, moderne e che siano inserite a pieno nel tessuto sociale. Una visione che servirà a creare le basi per il movimento sportivo del futuro. Un ruolo determinante lo avranno gli Organismi Sportivi evolvendo la concezione che hanno avuto finora del loro funzionamento rendendola sempre più contemporanea.

«Attraverso “Sestante” Sport e Salute non vuole sostituirsi agli Organismi Sportivi ma innescare un circolo virtuoso che porti il sistema a ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche, per eliminare le inefficienze e concentrare gli investimenti su iniziative per lo sviluppo e la crescita del movimento sportivo, a partire dall’impiantistica» le parole del Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.

«Dobbiamo immaginare piazze aperte dove tutti possano sentirsi allo stesso livello e parte integrante del progetto che partendo dalla diffusione dello sport, passa dalla possibilità di praticarlo e dall’opportunità della scelta, per arrivare alla medaglia. Medaglia che in un sistema circolare diventerà fonte d’ispirazione per i praticanti. Il tutto sarà reso possibile con il progetto Illumina che creerà strutture inclusive, moderne e che sono inserite a pieno nel tessuto sociale e il contesto urbano» ha detto l’Amministratore Delegato, Diego Nepi Molineris.