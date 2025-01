Annuncio Berrettini, l’amico Sinner è avvisato: sale l’ansia per gli Australia Open

Jannik Sinner è uno dei più attesi agli Australia Open: l’amico Berrettini lo ‘avvisa’, ecco cos’ha dichiarato in merito al numero 1 del mondo.

Jannik Sinner scenderà in campo in Australia per gli Open da campione in carica: da questo Grande Slam, lo scorso anno, la sua ascesa fino al primo posto in classifica ATP ha preso un impulso incredibile. Di quello che lo attende ha parlato anche Matteo Berrettini: le sue parole non sono da sottovalutare.

Matteo Berrettini ha chiuso l’anno, insieme a Sinner, nel migliore dei modi: a Malaga è stato sensazionale il loro doppio così come le prestazioni dei singolari, di spirito e di gruppo è stata conquistata la seconda Coppa Davis consecutiva dopo quella del 2023.

Le aspettative per questo nuovo anno sono perciò altissime, ma occhio anche alle insidie che sono sempre dietro l’angolo.

Berrettini su Sinner: il suo pensiero per gli Australia Open, l’attenzione deve essere massima

Ai microfoni della testata ‘Herald Sun’, Matteo Berrettini ha parlato così del : “Jannik può sicuramente vincere anche quest’anno. L’ha dimostrato con i risultati, con la continuità, con il livello. Ha provato a tutti e a se stesso che in questo momento è il migliore al mondo, adora giocare nelle condizioni di Melbourne. È decisamente il favorito per alzare il trofeo“.

“Anche se – ha aggiunto il tennista romano mettendo in guardia – Alcaraz è anche lui affamato di vittorie e Djokovic è comunque sempre lì“.

In vista di scoprire quale sarà il suo destino per il Grande Slam (non essendo testa di serie del tabellone deve attendere il sorteggio del 9 gennaio), ha anche parlato di se stesso e della stagione che spera di poter compiere dopo i tanti mesi di stop: “Il primo obiettivo è di godersi una stagione piena di partite e gioia senza infortuni o complicazioni. Quanto al mio livello, sento di poter fare davvero bene, sento che posso arrivare in fondo e farò del mio meglio”.

Di sicuro, la vittoria della Coppa Davis ha dato un forte impulso e tanta consapevolezza dello stato di forma ritrovato. La speranza è che possa subentrare anche un pizzico di fortuna, quella che troppo spesso è purtroppo mancata al romano. In ogni caso: ci siamo quasi, manca pochissimo per vedere lui, Sinner e tutti gli altri in campo.