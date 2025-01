L’ex campione del mondo non ha dubbi: “Vincerà il Mondiale”

C’è tanta attesa su di lui e a dimostrarlo sono anche le parole di un esperto e vincente pilota: il futuro è dalla sua parte

Tra gli amanti della Moto GP è iniziato con il nuovo anno il conto alla rovescio al via del Mondiale. Il 28 febbraio 2025, in Thailandia, si aprirà ufficialmente il campionato con i primi test e le qualifiche fino all’effettiva prima gara del 2025 al Chang International Circuit del 2 marzo.

L’anno scorso è stato tutt’altro che noioso il Mondiale che purtroppo non ha visto vincere il nostro Pecco Bagnaia, beffato dalle troppe cadute e conseguenti ritiri. A trionfare è stato Martin, clamoroso a livello di costanza e presenza nei primi posti, comprese le Sprint Race.

A differenza di altri sport dove sono sempre i soliti a vincere, basti pensare ai quattro titoli di fila di Verstappen in Formula 1, la Moto GP si sta rivelando molto più aperta con quattro differenti piloti a vincere nelle ultime cinque edizioni dopo il dominio Marquez dal 2016 al 2019.

Nel 2020 vince lo spagnolo Joan Mir, seguito l’anno successivo dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Pecco Bagnaia si confermò due volte in Ducati nel 2022 e 2023 mentre, come abbiamo già detto all’inizio, il 2024 è stato l’anno di Jorge Martin.

L’ex campione crede in lui: “Solo questione di tempo”

A proposito di campioni del mondo, Joan Mir ha parlato a Crash.net di colui che potrebbe vincere nel 2025/2026 la sua prima gara e magari anche un giorno il Mondiale. Naturalmente stiamo parlando di Pedro Acosta, autentico gioiellino delle due ruote.

Il classe 2004 ha conquistato quattro podi nella scorsa stagione ovvero il secondo posto nel Gran Premio delle Americhe e la medaglia di bronzo arrivata in Portogallo, Italia, ad Aragona e in Thailandia concludendo al sesto posto in classifica generale e diventando il pilota più giovane a far registrare un giro veloce.

Joan Mir ha parlato così di Agosto: “Pedro sta facendo un ottimo lavoro. E’ molto difficile essere competitivi su tutte le piste e Pedro ha dimostrato un’ottima velocità su tutti i circuiti, una cosa fantastica. Probabilmente le Ducati sono molto più avanti in termini di prestazioni e questo di sicuro non lo ha aiutato ad ottenere la sua prima vittoria. Ma arriverà… Sta imparando molto ed è estremamente veloce”.

Il campione del mondo 2020 ha concluso sottolineando ancora questo aspetto: “Non sono sorpreso che non abbia ancora vinto, ma se ci fosse riuscito non sarei stato sorpreso, perché ha le qualità ed il talento per farlo. Quindi è solo una questione di tempo”.