Milan, Conceicao ha riportato entusiasmo. Supercoppa turning point stagionale?

Conceicao ha stravolto il Milan, nella testa, nelle gambe e nell’atteggiamento. I rossoneri conquistano la Supercoppa con una rimonta pazzesca, battendo l’Inter dopo esser andati sotto di due reti. Merito di una padronanza notevole nella gestione degli episodi e con un Theo Hernandez tornato a esser straripante. La festa, in terra saudita, la fanno i rossoneri, che in stagione hanno dovuto ingoiare tanti bocconi amari, ma che adesso si stanno risollevando con il timbro del nuovo tecnico.

Tutto un altro Milan

Anche in situazione di svantaggio, la formazione di Conceicao riesce a costruire numerosi pericoli in fase offensiva. Decisive le reti di Theo, Pulisic e Abraham. Gli uomini chiave sono tutti ispirati nel migliore dei modi e la vittoria è meritatissima. La squadra costruisce con grande intensità e dinamismo, sfrutta la superiorità numerica sul lato sinistro e va al tiro in tantissime occasioni.

Saltano gli schemi e i rossoneri si esaltano

Conceicao fa saltare gli schemi perché vuole recuperare lo svantaggio e poi è ‘costretto’ a posizionare Pulisic mediano. Così s’innescano tentativi a ripetizione: la squadra ribatte colpo su colpo e quando sembrano avvicinarsi i calci di rigore, ecco che arriva il timbro di Abraham. Una vittoria fondamentale: la stagione del Milan inizia da Riad.