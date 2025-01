Yamal promette un lungo matrimonio con il Barcellona: “Rinnoverò il contratto”

Lamine Yamal promette lunga vita al matrimonio con il Barcellona. La stella blaugrana ha parlato ai microfoni di CCN Sport. Il contratto del fuoriclasse nato nel 2007 scadrà nel 2026, ma la nuova data degli accordi presto potrebbe dunque cambiare: “Non so quando verrà firmato il contratto, ma credo che avverrà presto. Alla fine, il Barcellona è il club della mia vita. Spero di rinnovare il mio contratto con loro e di stare in questo club il più a lungo possibile. Voglio giocare nel campionato spagnolo. Voglio giocare per il Barça e sì, rinnoverò il mio contratto. Lo farò”.

Ancora Yamal sui pezzi pregiati del passato blaugrana: “Neymar è sempre stato il mio idolo… una star, una leggenda”. “Avevo cinque anni quando ho visto Neymar al Santos… e sette anni quando l’ho visto al Camp Nou. È stato incredibile!”. “Sì, c’era anche Messi, che era incredibile. Ney era totalmente diverso”.