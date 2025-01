Berrettini, l’ammissione spiazza: tutto prima degli Australian Open

Matteo Berrettini si sta preparando, come tutti, agli Australian Open che ormai sono prossimi all’avvio. Proprio per questo le sue dichiarazioni giunte da Melbourne ci lasciano spiazzati.

L’ultimo incontro del 2024 non si è chiuso nel migliore dei modi per Matteo Berrettini, che è stato eliminato ai sedicesimi di finale di Brisbane da J.Thompson. Per lui questo sarà un motivo in più per dare il massimo agli Australian Open che apriranno i battenti il 15 gennaio, sperando che il nuovo anno sia un anno propizio per quanto riguarda gli infortuni.

Il tennista romano infatti ha dovuto tribolare, e non poco, con tanti fastidi alla colonna vertebrale e al fascio addominale. Agli Australian Open dello scorso anno Berrettini dovette invece fare i conti con un infortunio al piede che lo costrinse a ritirarsi dal confronto con il greco Tsitsipas, pertanto uno degli obiettivi del tennista italiano sarà primariamente quello di risalire nel ranking ATP. Tornare ad essere il numero 6 nella classifica mondiale (come nel 2022) non sarà impresa facile, ma neanche impossibile per il “martello” romano, che ha sottolineato di recente come – il primo obiettivo è di godersi una stagione piena di partite e gioia senza infortuni o complicazioni.

Berrettini all’Herald Sun: “Inizio ad essere…un veterano”

A pochi giorni dall’apertura della stagione, Berrettini non si è potuto tirare indietro dai taccuini dei giornalisti, come è giusto che sia in questi casi. Per prima cosa il tennista ha voluto rinnovare come di consueto il suo supporto a Jannik Sinner, indicandolo come principale favorito per la vittoria del titolo australiano e mettendolo in guardia da due rivali molto ostici come Alcaraz e Djokovic. Questo però senza sminuire il suo impegno per arrivare più in fondo possibile. Raggiunto dai cronisti dell’Herald Sun, Berrettini ha voluto commentare il suo stato di forma: “Credo di poter fare davvero molto bene, sento che posso arrivare in fondo e farò del mio meglio per riuscirci“.

L’atleta ventottenne non ha mai vinto uno Slam e il suo miglior piazzamento agli Australian Open fu la semifinale del 2022 contro Rafa Nadal, incontro in cui il Martello riuscì a vincere solo un set. Matteo ha voluto chiudere l’intervista con il quotidiano australiano buttandola sull’ironia e commentando la sua età anagrafica, non proprio giovanissima: “Sono molto felice di essere qui. Sarà la mia ottava partecipazione qui allo Slam di Melbourne da professionista. Inizio anche a essere, insomma, non proprio un vecchietto ma un po’ un veterano…”