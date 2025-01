Clamoroso Sinner, il dato non mente: sta cambiando tutto

Jannik Sinner si sta preparando per gli Australia Open, ma nel frattempo è arrivato un dato che non mente: ecco cosa sta cambiando.

Jannik Sinner scenderà in campo, agli Australia Open, con il ‘peso sulle spalle’ del campione in carica. La sua ascesa culminata con il primo posto nella classifica del ranking è iniziata proprio dal Grande Slam che si disputerà in questo gennaio e le aspettative su di lui sono perciò altissime. Nel frattempo è anche arrivato un dato che non mente: sta cambiando tutto, è innegabile.

Il tennista altoatesino si sta concentrando al 100% sull’importante appuntamento di questo gennaio: fare ben e del proprio meglio in Australia significherebbe cominciare il 2025 con il piglio giusto. In fondo, in attesa di scoprire cosa ne sarà della sentenza del Tas di Losanna per il ‘caso Clostebol’, c’è un primo posto da difendere.

Non sarà certamente semplice contro tennisti del calibro di Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e chi più ne ha più ne metta. Ma Sinner è consapevole dei propri mezzi e i suoi tifosi sono certi che farà vedere grandi cose. Nel mentre poi è arrivata anche una novità di cui tenere conto: i dati rendono nota la grande crescita di un settore.

Effetto Sinner, l’Italia si gode la tennis-mania: il dato è pazzesco

Jannik Sinner è diventato un campione, questo è vero, ma al tempo stesso è sempre più un modello da seguire. Il giovane 23enne ha dimostrato che con il lavoro duro si possono ottenere risultati straordinari e non ha perciò mai perso di vista l’obiettivo. Diventare il migliore e continuare sulla strada del perfezionamento.

Il cosiddetto ‘effetto Sinner’ si è visto con gli ascolti in tv, con il tennis che è diventato sempre più seguito in Italia, tanto da andare a sfidare persino la Nazionale Italiana a novembre in occasione delle ATP Finals. Mentre l’Italia giocava con il Belgio in Nations League, Sinner sfidava Medvedev in semifinale a Torino e il match è stato seguito da 2.170.000 telespettatori (a cui si sono aggiunti 626.322 telespettatori da ‘Sky’). E non è finita qui.

Sinner ha avvicinato al tennis grandi e piccini, proprio per questo diciamo che il dato non mente: i praticanti in Italia sono diventati 6,5 milioni! Le 2 mila scuole tennis hanno raggiunto un +20 % di iscrizioni; i circoli sono diventati 5.700 e in tv, in generale, si è registrato un +55% share tra ‘Supertennis Tv’ e ‘Sky Sport’. Sinner ha cambiato tutto e le aspettative per il 2025 sono altissime.