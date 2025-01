F1, notizia da non credere: lo storico GP fuori dal calendario

Un colpo di scena incredibile estromesse uno dei GP più storici della storia di questo sport: ora è anche ufficiale

Il conto alla rovescia verso l’inizio del nuovo mondiale di Formula 1 è iniziato. Manca sempre meno al 26 febbraio quando in Bahrein si svolgeranno i test della pre-season che dureranno fino al 28. Dopodiché la data segnata con un cerchio rosso sul calendario di tutti gli appassionati è il 14 marzo.

Quel giorno in Australia inizieranno le prove libere per il primo Gran Premio della stagione, un’annata che terminerà il 7 dicembre con l’ultimo atto ad Abu Dhabi. Prima del gran finale però ci saranno un totale di 24 GP dove Verstappen avrà il compito di difendere il titolo conquistato per il quarto anno di fila.

La concorrenza è agguerrita con la Maclaren fresca di una straordinaria stagione che proverà a fare ancora meglio con l’accoppiata Norris-Piastri. Impossibile poi non nominare il duo Hamilton-Leclerc per quanto riguarda la Ferrari, reduce dal grande colpo direttamente dalla Mercedes.

Cambia il calendario, la notizia è ufficiale

La Formula Uno si è preoccupata in queste settimane di guidare la parte burocratica tra cui il rinnovo del Gran Premio del Belgio. Lo storico Circuito di Spa-Francorchamps sarà protagonista di quattro dei prossimi sei anni dei Mondiali sulle quattro ruoto.

Questo il comunicato ufficiale: “L’estensione, che include i Gran Premi nelle stagioni 2026, 2027, 2029 e 2031, fa seguito ai significativi investimenti effettuati negli ultimi anni sul circuito, tra cui l’aggiunta di due nuove tribune, con un aumento della capacità di 10.000 posti, e il miglioramento dell’intrattenimento fuori pista e dell’esperienza dei tifosi”.

Il Presidente e CEO della F1, Stefano Domenicali, ha commentato così: “Il Gran Premio del Belgio è stata una delle gare che hanno costituito il nostro primo Campionato nel 1950, quindi, mentre diamo il via all’anno del nostro 75° anniversario, è giusto condividere la notizia di questa importante estensione”.

“Spa-Francorchamps – prosegue – è giustamente elogiato da piloti e tifosi come uno dei migliori circuiti del mondo e ha ospitato alcuni momenti incredibili nel corso delle sue numerose stagioni in Formula 1. Negli ultimi anni è stato sottoposto a una serie di interventi di ristrutturazione e di ristrutturazione. Negli ultimi anni è stato sottoposto a lavori significativi per migliorare la struttura e l’esperienza complessiva dei tifosi, e vorrei rendere omaggio al promotore e al governo della Vallonia per la loro dedizione e il loro appassionato sostegno alla Formula 1 in Belgio”.