Saudi Pro League, Kessie e Mahrez alle 18 su Sportitalia

Alle ore 18 torna la Saudi Pro League live su Sportitalia con la gara tra Al Ahli e Al Shabab. Matthias Jaissle si affida dal 1′ alle sue stelle Franck Kessié e Riyad Mahrez. In casa Al Shabab esordio in panchina per Fatih Terim e in dirigenza per Pavel Nedved. Segui le emozioni della gara sul canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra app.

Ecco le formazioni:

Al Ahli (4-2-3-1): Mendy; Majrashi, Demiral, Ibanez, Yaslam; Al-Juhani, Kessié; Mahrez, Firmino, Veiga; Toney. Allenatore: Matthias Jaissle.

Al Shabab (4-1-4-1): Al Mayouf; Al Thani, Al-Sharari, Hoedt, Robert Renan; Cuellar; Camara, Al Juwayr, Guanca, Podence; Hamdallah. Allenatore: Fatih Terim.