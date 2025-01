ESCLUSIVA SI Pedullà: “Sorpresa Lazio, trattativa avanzata per Arijon Ibrahimovic”

Importante aggiornamento di mercato fornito da Alfredo Pedullà sulla Lazio. “Arijon Ibrahimovic è sul punto di tornare in Italia, lo vuole la Lazio, un’operazione a sorpresa nata nelle ultimissime ore. In base a indiscrezioni raccolte in Germania, è in stato avanzato la trattativa per l’esterno-offensivo trequartista classe 2005, talento purissimo in uscita dal Bayern Monaco. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito con probabile obbligo di riscatto per circa 10 milioni. Nel 2023 l’esordio in Bundesliga prima del trasferimento al Frosinone dove a 17 anni e 330 giorni ha segnato (contro l’Empoli) in Serie A. Evidentemente l’Italia è nel sul destino, la Lazio è uscita allo scoperto e sta lavorando per definire gli ultimi dettagli”.