Marquez doppia Bagnaia: tutto deciso in MotoGP

Lo spagnolo pronto a prendersi lo scettro della MotoGP e della Ducati: ha già doppiato il compagno di team, tutto deciso

Lewis Hamilton in Ferrari, Marc Marquez in Ducati. Il 2025 è quello dei fenomeni per il motorsport italiano. L’inglese si appresta a sbarcare a Maranello per riportare un titolo che manca da 17 anni, non un problema di digiuno quello che invece ha portato lo spagnolo a Borgo Panigale.

Negli ultimi anni la Ducati ha vinto tutto quello che c’era da vincere, dominando in lungo e largo la MotoGP. Ora però il team ufficiale ha voglia di scrivere la storia ed allora ecco una coppia da sogno: non soltanto Pecco Bagnaia, due volte campione del mondo, ma anche Marc Marquez, il pilota che potrebbe diventare il più vincente di sempre nella storia del motomondiale. Ed è proprio questo l’obiettivo del campione di Cervera, approdato nella Ducati ufficiale per tornare a vincere come non fa dal 2019.

Il suo arrivo al fianco di Bagnaia ha fatto molto discutere e da qualcuno è stato letto come un messaggio chiaro: il prossimo mondiale è già assegnato. A chi? Ovviamente a Marc Marquez. Così la pensa, ad esempio, Luca Marini che ha già affermato che per le rivali non c’è speranza, sarà tutta una questione privata tra lo spagnolo e il piemontese. Ma a pensarla così sono anche i bookmakers e le quote dicono tutto: il 93 sarà il numero vincente.

Marc Marquez meglio di Bagnaia: campionato deciso in MotoGP

Se le quote delle agenzie di scommesse sono prese come un segnale di quel che potrà essere, il destino del campionato 2025 di MotoGP è già segnato.

A vincerlo sarà Marc Marquez che viene quotato da 1,75 a 1,90: tra i 75 e i 90 centesimi il guadagno per ogni euro puntato sullo spagnolo, la quota più bassa dell’intera griglia. Nonostante la moto migliore e i due campionati vinti, c’è meno fiducia su Bagnaia: le quote vanno da 2,25 a 2,50 con un eventuale guadagno quindi doppio rispetto al rivale.

Il resto della truppa di MotoGP è molto lontano: arriva a 10 la quota del campione in carica Jorge Martin, nonostante il passaggio in Aprilia, unica contendente capace di soffiare una vittoria alla Ducati nel 2024. Gli altri ancora più staccati con un altro spagnolo, Pedro Acosta, che è bancato 16 volte la posta. Questo nonostante una KTM in crisi finanziaria e che potrebbe essere al suo ultimo anno in MotoGP. Gli altri neanche pervenuti con quote che partono da 25 a salire.

A guardare le cifre, dunque, sembra che il motomondiale 2025 sarà questione privata per Marc Marquez, con eventualmente il solo Bagnaia a provare a sparigliare le carte. Sempre che non arrivi la sorpresa e sarebbe davvero grande una non vittoria della Ducati ufficiale.