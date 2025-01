Sainz manda una ‘frecciatina’ alla Ferrari? La Williams gongola per le parole del suo pilota

La Williams si sta preparando per il 2025 con Carlos Sainz, ma le parole di quest’ultimo non sono passate inosservate: ecco cosa c’entra la Ferrari.

La Williams, con Carlos Sainz, vuole dare filo da torcere ai rivali e tornare a dire la sua senza paura in Formula 1. In attesa della presentazione della nuova vettura per il 2025, ha parlato lo stesso pilota spagnolo e il riferimento anche se ‘velato’ è andato anche alla Ferrari. Ecco cos’ha dichiarato.

Com’è noto, Carlos Sainz ha lasciato il suo posto in Ferrari a Lewis Hamilton e si è trasferito alla Williams che il 14 febbraio, come annunciato, presenterà ufficialmente la sua FW47: questa avrà una livrea personalizzata e punterà a stupire proprio tutti.

La monoposto verrà perciò mostrata al grande pubblico in un evento previsto a Silverstone. La scuderia inglese sta spingendo sulle ali dell’entusiasmo per farsi trovare pronta per l’esordio in Formula 1 nel 2025. Il primo GP in Australia, il 14 marzo (fino al 16 marzo), sarà un bel banco di prova.

Lo sa bene Alex Albon, pilota che scenderà in pista al fianco di Carlos Sainz; lo sa bene lo stesso spagnolo che avrà tanti occhi puntati su di sé dopo l’addio con la Ferrari.

Sainz e le affermazioni velate sul passato: il riferimento va alla Ferrari?

Carlos Sainz ha dichiarato: “Per la squadra è un periodo importante e spingeremo tutti per riportare il prima possibile la Williams nelle posizioni avanzate della griglia”. “Sono rimasto molto colpito dal team ad Abu Dhabi. Dopo un anno molto lungo, devo dire che è stato fantastico vedere la motivazione e l’impegno che tutti hanno messo in un test così importante”. Frase questa che non è certamente passata inosservata.

“Grazie a questo test – ha continuato il pilota – siamo stati in grado di strutturare un piano solido e abbiamo già iniziato a lavorarci, per assicurarci di essere il meglio preparati possibile in vista dei test e della prima gara. Non siamo lontani dalla presentazione di Silverstone e non vedo l’ora di scoprire la mia nuova macchina.

“Il 2025 sarà un anno avvincente e siamo pienamente coinvolti nel costruire una stagione forte. Vamos!”, ha riferito in conclusione lo spagnolo. Non resta che attendere l’inizio del mondiale per comprendere cosa succederà nelle diverse piste e nelle diverse città.