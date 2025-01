Leclerc sconvolto, il messaggio: “È straziante”

Charles Leclerc cattura l’attenzione: il suo messaggio ha colpito tutti anche e soprattutto per la situazione a cui ha fatto riferimento.

Mentre la Formula 1 e la Ferrari non vedono l’ora di vedere le prodezze del team di piloti composto da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, il pilota monegasco ha carpito l’attenzione per un messaggio che ha diffuso e che ha fatto subito il giro del web.

Charles Leclerc si sta preparando per esordire in F1 con il suo nuovo compagno di team, Lewis Hamilton. Ma quello che è accaduto e per cui anche lui si è esposto va oltre le piste e il mondo dello sport.

Il campione della Ferrari ha mostrato estrema vicinanza a Los Angeles e alla sua popolazione per il disastro che è avvenuto e sta ancora creando gravi problematiche alla città, agli abitanti, ai turisti e a tutti coloro che in queste ore si trovano sul posto. Migliaia e migliaia di persone hanno dovuto abbandonare la città a causa degli incendi che si sono propagati nell’area boschiva di Los Angeles.

Interi quartieri sono stati devastati e la situazione è stata complicata ulteriormente da venti molto forti e dalla mancanza di acqua soprattutto piovana. Tanto che è stato dichiarato anche lo stato d’emergenza e le immagini delle ultime ore stanno facendo il giro di tutto il mondo.

Il messaggio di Leclerc per Los Angeles: “È straziante”

Tramite il suo profilo ‘Instagram’, il pilota ha scritto: “È straziante vedere ciò che sta accadendo in una delle mie città preferite al mondo. Mando forza e amore a tutti coloro che si trovano a Los Angeles. Per favore, rimanete al sicuro“. Poche parole ma dalla potenza straordinaria. Quello che sta accadendo sta mettendo sotto scacco una città e in allarme tutto il mondo.

Le zone più colpite di Los Angeles restano quelle di: Altadena e Pasadena, San Fernando Valley, a Sylmar (Hurst fire), la zona di Tamarack (Eaton fire) e la zona di Hollywood compresa tutta la parte della Walk of Fame. Quello che sta accadendo in una delle città più frequentate e amate al livello mondiale fa male a chiunque.

I Vigili del Fuoco si sono messi all’azione per provare a domare le fiamme ma la situazione si è rivelata critica. Sono più di 6mila gli ettari di terreno bruciati e la preoccupazione è ancora altissima.