Hamilton cattura l’attenzione: le parole del campione impressionano la Ferrari

Lewis Hamilton ha catturato ancora una volta l’attenzione di tutti: il campione ha colpito con le sue parole la Ferrari e tutti gli appassionati.

Il 2025 sta portando con sé una ventata d’aria fresca, così come l’inizio della nuova avventura di Lewis Hamilton in Ferrari. Gli appassionati della Formula 1 non vedono l’ora di vedere in azione il pilota britannico che, con la Scuderia di Maranello, promette grandi cose. A tal proposito, le parole che ha rilasciato hanno colpito tutti.

Con l’arrivo di Lewis Hamilton dopo il saluto ufficiale alla Mercedes, Carlos Sainz ha dato il suo addio alla Ferrari con un messaggio che toccato il cuore sicuramente di Charles Leclerc ma anche di tutti coloro che l’hanno in questi anni visto in azione con le auto del Cavallino Rampante. Per lo spagnolo che è uscito, c’è il pilota inglese che è entrato e che da marzo darà spettacolo insieme al suo nuovo compagno di squadra.

I tifosi non stanno più nella pelle. In occasione di questo nuovo inizio, poi, Hamilton ha rilasciato dichiarazioni che in pochi si sarebbero aspettati: il messaggio è bello e significativo e riguarda la sua nuova ‘posizione lavorativa’.

Hamilton e la sua nuova ‘posizione lavorativa’: il campione ha stupito ancora una volta la Ferrari e tutti i suoi fan

Tramite la piattaforma social ‘LinkedIn’, Lewis Hamilton ha scritto: “Non potrei essere più entusiasta dell’anno che mi aspetta. Per quanto riguarda il mio passaggio alla Scuderia Ferrari, c’è molto da pensare. A tutti coloro che stanno pensando di cambiare lavoro nel 2025, dico ‘abbracciate il cambiamento'”. Il tutto corredato con una foto che ritrae lui stesso da piccolo, già con il casco sulla testa e alla guida di un volante. Ma non è finita qui.

“Che stiate cambiando settore – si legge ancora – imparando nuove competenze o semplicemente affrontando nuove sfide, ricordate che reinventarsi è potente. La vostra prossima opportunità è sempre dietro l’angolo”.

“Questo è il 2025, un anno in cui cogliere nuove opportunità, rimanere affamati e andare avanti con uno scopo. Facciamo in modo che sia un anno da ricordare”, ha concluso. Nuovo anno, nuove opportunità anche per il pluricampione di F1 che ha sempre sognato di approdare in Ferrari: un cerchio che si è (finalmente) chiuso.