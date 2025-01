Leclerc e l’addio alla Ferrari: spunta il messaggio che fa commuovere

Leclerc è finito ancora una volta sotto la luce dei riflettori: è spuntato fuori un messaggio che ha fatto commuovere e che ha chiarito tutto.

Per la Ferrari, con il 2025, è iniziata anche una nuova era: quella che vedrà protagonista Lewis Hamilton. Il Mondiale di quest’anno sarà incredibile, questo è certo, e i tifosi non vedono l’ora si assistere alle performance del più volte campione di Formula 1. Nel frattempo, però, è arrivato anche un messaggio che ha spiazzato: il protagonista è Leclerc.

I tifosi della scuderia di Maranello non vedono l’ora di assistere alle gare di Charles Leclerc in coppia con Lewis Hamilton. La storia tra la Ferrari e il pilota inglese è ufficialmente cominciata e la concorrenza ha già iniziato a guardarsi le spalle.

Con l’arrivo di Hamilton, c’è stata anche l’inevitabile uscita dell’altro pilota della Ferrari ovvero di Carlos Sainz che si è trasferito ufficialmente alla Williams. Proprio da parte dello spagnolo è arrivata una mossa inaspettata ma che ha anche chiarito agli occhi di tutti qual era e qual è la situazione con il suo ormai ex compagno di team.

Sainz dice addio, il messaggio per Leclerc fa commuovere e spiazza i tifosi

Tramite il proprio profilo ‘Instagram’, Carlos Sainz ha scritto un post inaspettato per Charles Leclerc: “Sono stati quattro anni fantastici combattendo insieme per la Ferrari“, ha scritto taggando il profilo ufficiale di Charles Leclerc, e ha poi aggiunto: “Grazie per tutti i bei momenti che abbiamo condiviso lungo il percorso. Vi auguro solo il meglio per il prossimo anno e oltre!”.

Un messaggio, questo, arrivato dopo le tante indiscrezioni che, nel corso degli ultimi mesi soprattutto, si sono susseguite su un loro presunto rapporto complicato. Ecco che ogni dubbio con queste parole è stato sciolto e ogni polemica è stata archiviata.

Altro che contrasti, quindi, come sottolineato dalle parole di Sainz che sono state sì poche ma decisamente mirate e corredate da un carosello di foto esplicative dell’amicizia creatasi oltre le gare. Il madrileno ha chiuso la sua esperienza al Cavallino Rampante e si sta preparando per nuove sfide.

Sainz da una parte e Leclerc dall’altra, rivali in Formula 1 per i prossimi anni ma amici fuori dalle piste. Per un rapporto che è andato oltre qualsiasi polemica, come testimoniato dallo stesso spagnolo.