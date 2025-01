Kyrgios contro Sinner, la reazione della Kalinskaya è virale

Tra la tennista russa e il collega australiano non corre certo buon sangue e la reazione all’incontro della donna è virale

Amici mai, e il motivo non è certo quello cantato da Antonello Venditti nella sua celebre canzone. Anna Kalinskaya e Nick Kyrgios non sono mai stati distanti come in questo momento.

I rapporti tra i due, che hanno avuto una relazione terminata in modo burrascoso qualche anno fa, sono ormai interrotti da tempo. Questo per come è finita la loro storia ed a peggiorare le cose sono stati i continui attacchi dell’australiano a Jannik Sinner, fidanzato (o ex fidanzato non è ancora chiaro), della tennista russa. Kyrgios sta portando avanti una battaglia, diventata quasi un’ossessione, contro l’italiano per la vicenda doping e questo non gli ha attirato certo le simpatie di molti dei suoi colleghi, tra i quali la stessa Kalinskaya.

La russa si sta preparando agli Australian Open e spera di aver messo alle spalle il malore che gli ha impedito di andare avanti nel torneo di Adelaide. Anche Kyrgios è pronto allo slam di Melbourne ed è proprio all’interno dell’impianto che ospiterà le partite che c’è stato l’incontro tra i due tennisti. Un incontro che ha impiegato poco tempo a diventare virale con le immagini del faccia a faccia che sono circolate sui social.

Sinner, Kalinskaya-Kyrgios: le immagini del faccia a faccia

Anna Kalinskaya e Nick Kyrgios si sono incrociati all’interno dei corridoi dell’impianto di Melbourne e l’atmosfera tra i due non era certo serena.

La tennista russa ha fulminato con lo sguardo il collega mentre camminava, andando dritta per la sua strada e non accennando alcun tipo di saluto. Una volta vista la reazione della donna, Kyrgios si è voltato di spalle ed ha iniziato a parlare con Carlos Alcaraz che stava camminando nella sua stessa direzione.

Un faccia a faccia gelido che dimostra come tra i due il rapporto non sia assolutamente recuperabile e che è stato commentato sui social. Proprio il ‘regno’ di Kyrgios che dai suoi account negli ultimi mesi non ha fatto altro che lanciare bordate a Sinner che non ha mai replicato, se non togliendogli il follow sui social.

Ora, invece, è arrivata la risposta indiretta della Kalinskaya: uno sguardo a fulminare il collega ed ex fidanzato e poi dritta verso il campo per pensare al prossimo match da disputare e non alla prossima polemica da accendere.