Napoli, Conte: “Né Kvara né la società mi hanno deluso”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro l’Hellas Verona è tornato a parlare del caso legato a Khvicha Kvaratskhelia nel corso della sua intervista a DAZN: “Mi preme sottolineare una cosa, perché a me sembra di parlare in Italia. Fossi in Inghilterra avrei qualche dubbio che magari con l’inglese qualcuno non mi capisce. Io ho parlato di delusione, non nei confronti del giocatore o del club. Delusione mia perché non sono riuscito a incidere in questi sei mesi affinché qualcosa cambiasse. Non è che Kvara mi ha deluso o il club mi ha deluso. Io non addosso responsabilità agli altri, me le prendo sempre io. Pensavo di poter incidere in maniera diversa in questi sei mesi, invece mi sono accorto che eravamo punto e a capo“.

Napoli, Conte su Kvaratskhelia