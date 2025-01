Napoli, Conte non vuole distrazioni e chiede compattezza: missione Verona

Non vuole distrazioni il Napoli di Antonio Conte per la sfida di questa sera contro l’Hellas Verona. I partenopei cercano di tenere compatto il gruppo dopo le voci di mercato su Kvara, ormai prossimo a lasciare il club destinazione Parigi. Il tecnico, nel corso della conferenza stampa, ha voluto spiegare alcuni aspetti:”Sicuramente una cosa che ci tengo a sottolineare e lo feci anche alla presentazione è questa: mi auguro di riuscire nell’intento di far sì che il Napoli non venga più visto come una squadra di passaggio, questa è la cosa principale che cerco di trasferire quotidianamente al club”.

La probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.