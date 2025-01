Hamilton, confessa tutto: “Hanno litigato molto presto”

Dichiarazioni pesanti sul rapporto col nuovo pilota della Ferrari: “Si è passato dal cameratismo alla rivalità e all’astio. Le cose sono andate sempre peggio”

C’è spasmodica attesa nel mondo della Formula 1 per la presentazione della nuova Ferrari. La data ufficiale è il 16 marzo, quando il Team Principal Vasseur svelerà la monoposto per il Mondiale 2025 che guiderà Charles Leclerc e, soprattutto, Lewis Hamilton. Il pilota inglese si è legato al team di Maranello con un contratto pluriennale da 50 milioni (se non di più) a stagione.

La ‘mission’ di Hamilton sarà quella di riportare la Ferrari sul tetto del mondo. Il titolo Costruttori manca dal 2008, quello piloti dal 2007 (con Kimi Raikkonen). E chi meglio di un sette volte campione, anche se fresco quarantenne, per tornare a vincere?

La Ferrari rappresenta il presente e il futuro dell’inglese. Il passato recente, dove ha vinto e rivinto mostrando a tutti il suo enorme talento, è ovviamente la Mercedes nella quale ha trascorso undici anni. Di cui tre di convivenza con Nico Rosberg, una convivenza notoriamente molto difficile.

Hamilton contro Rosberg: “Le cose sono andate sempre peggio”

“Alcune cose del rapporto tra i due non le capiremo mai – ha detto il Team Principal di Mercedes, Toto Wolff, a ‘Beyond The Grid’ – Si è passato dal cameratismo tra go-kart e formule junior, alla rivalità e all’astio. Noi ne siamo stati spettatori, tuttavia la dinamica di ciò che è successo tra loro è stata molto difficile da seguire”.

Hamilton e Rosberg, ritiratosi nel 2016, “hanno litigato subito, quando sono arrivato nel 2013, e le cose sono andate sempre peggio – sottolinea Wolff – C’era molta negatività e questo trascinava tutto verso il basso. Siamo giunti a un punto in cui abbiamo detto che non era più fattibile e ne abbiamo parlato. L’astio tra i piloti è rimasto anche dopo il ritiro di Nico”.

Formula 1, come sarà la Ferrari che correrà al Mondiale 2025

Hamilton debutterà sulla nuova Ferrari tra meno di dieci giorni, nei test a Fiorano o al Mugello in caso di condizioni meteorologiche avverse. L’esordio ufficiale nel Mondiale ci sarà invece il 16 marzo, in Australia, ovvero nel primo GP della stagione.

Stando alla rivista ‘Auto Race’, la Ferrari SF25 avrà “una livrea audace e una tonalità di rosso più intensa”. Il noto grafico e designer Shaurya Nayar ha pubblicato un post su X con le immagini di quella che dovrebbe essere la nuova vettura di Casa Maranello.