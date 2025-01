Ferrari, la foto svela tutto: cosa è successo

Il 19 febbraio verrà presentata la nuova monoposto per il Mondiale 2025. Le prime immagini fanno impazzire i ferraristi

I tifosi della Ferrari non stanno più nella pelle. Sale l’attesa e il desiderio di veder svelata la monoposto per il Mondiale 2025 che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 16 marzo con il GP di Melbourne. La data che gli appassionati della ‘Rossa’ si sono già segnati è quella del 19 febbraio, quando il Team Principal e General Manager Frederic Vasseur presenterà la 677.

Aspettando che vengano tolti i veli, nel vero senso della parola, alla Ferrari 2025, ci ha pensato la rivista ‘Auto Racer’ a dare le prime indicazioni sulla vettura che guiderà, oltre a Charles Leclerc, un certo Lewis Hamilton. L’inglese è il grande colpo messo a segno dalla Casa di Maranello, ha firmato un contratto “pluriennale” da circa 50 milioni di euro a stagione. Con lui la Ferrari vuole tornare a vincere il titolo Piloti, che manca dall’ormai lontano 2007. Il suo esordio nei test a Fiorano, o Mugello in caso di condizioni meteo avverse, è previsto tra una decina di giorni.

Come sarà la Ferrari 2025

Per ‘Auto Race’ la Ferrari 677 (per ora conosciamo solo il numero del telaio) avrà una livrea audace e una tonalità di rosso più marcata. Va detto che negli ultimi vent’anni Maranello ha già sfornato macchine con un rosso più intenso. Come poi evidenzia la medesima rivista, c’è stato anche un precedente decisamente estremo, con la livrea bordeaux impiegata tuttavia solo al GP di Toscana del Mugello del 2020. In quel caso la ‘Rossa’ ha celebrato la sua millesima gara in Formula 1.

Svelate le immagini di come dovrebbe essere la SF25

Aspettando l’evento del 19 febbraio e dando per buone le indicazioni di una fonte più che autorevole come ‘Auto Race’, c’è chi si è sbilanciato più di tutti sulla monoposto di Hamilton e Leclerc. Parliamo di Shaurya Nayar, grafico e designer che spopola molto sui social e che spesso prova a svelare in anticipo i nuovi concept delle auto di Formula 1.

Proprio sul suo profilo X Nayar ha pubblicato un post esplosivo con quattro immagini di quella che – a suo dire – sarà la Ferrari SF25. Da notare anche i tag a Hamilton e Leclerc, come al profilo della stessa Casa di Maranello. Non si sono fatte attendere le reazioni dei fan più accaniti del cavallino rampante, che sognano un’annata finalmente vincente.