Tennis, Australian Open 2025: Cobolli alla prova Etcheverry, Berrettini e Sonego favoriti

Si stanno tenendo in questi giorni le sfide valide per il primo turno degli Australian Open 2025. Il primo Slam stagionale entra pian piano nel vivo, in attesa della finale prevista per il 26 gennaio. Questa notte scenderanno in campo diversi Italiani: scopriamo le sfide che li vedranno protagonisti.

Poteva andare sicuramente meglio a Flavio Cobolli, il quale è stato sorteggiato con l’argentino Tomas Etcheverry. L’Azzurro, numero 32 del ranking, era ultima testa di serie del tabellone e il sudamericano, numero 39 del ranking, era uno degli avversari più temibili. Non è partito al meglio il 2025 del tennista Azzurro, il quale ha perso i due incontri disputati finora. La vittoria di Cobolli, questa volta, pagherebbe su Planetwin365 2,45 volte la posta; su Betclic 2,42 e su WilliamHill 2,38. Interessante anche la quota relativa alla possibilità di un’affermazione di Cobolli al primo set: si parla di 2,15 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,10 e su Unibet 2,18. Segnaliamo anche la quota dell’Under 39,5 Giochi: su Planetwin365 si parla di 1,88 volte la posta; su Unibet 1,84 e su Betclic 1,85.

Sarà curioso osservare Matteo Berrettini (n. 35), all’esordio questa notte conto Cameron Norrie (n. 48). Considerando il fatto che non fosse testa di serie, l’Azzurro poteva essere sicuramente più sfortunato con il sorteggio. L’Italiano è al primo incontro stagionale, mentre per il britannico si tratterà del quarto incontro del 2025. Si registra un solo precedente tra i due: si parla della finale del Queen’s del 2021, che vite trionfare l’Italiano. La vittoria di Berrettini, questa volta, è bancata su Planetwin365 1,45; come su Betclic, mentre su WilliamHill 1,40. Un risultato esatto su cui puntare potrebbe essere il 3-1 in favore di Berrettini: la quota è di 4 su Planetwin365; su WilliamHill 3,70 e su Betclic 3,80. Interessante anche la quota dell’Over 39,5 giochi: si parla di 1,85 su Planetwin365; su Betclic 1,78 e su Unibet 1,81.

Parte favorito anche Lorenzo Sonego (n. 54), il quale sfiderà Stan Wawrinka (n. 158). È dal 2023 che i due non si incontrano, ovvero in occasione di una semifinale degli ATP di Umag, vinta dallo svizzero 2-0. La vittoria di Sonego è bancata 1,42 su Planetwin365; su Betclic 1,39 e su WilliamHill 1,40. Segnaliamo la quota del risultato esatto 3-1 in favore di Sonego: su Planetwin365 si parla di 3,97 volte la posta; su WilliamHill 3,60 e su Betclic 3,70.