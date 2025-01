Cesc Fabregas, allenatore del Como ai microfoni di Sky. “Noi vogliamo giocare bene e vincere. Si è visto un gran Como per 65 minuti. Se a uno che non capisce di calcio gli dici che si sta giocando Milan-Como, pensa che il Milan sia quello biancoblu. Vero che abbiamo avuto poi venti minuti in cui potevamo gestire in maniera diversa. Stiamo creando una squadra con coraggio, mentalità di andare a vincere. Alcune volte si sbaglia ma anche dal minuto 80 abbiamo controllato la partita. Dispiace ma complimenti alla squadra. Siamo arrivati al punto in cui andiamo via dall’Olimpico e giochiamo contro il Milan, e ce ne andiamo arrabbiati perché non abbiamo vinto. La squadra sta facendo molto bene”

Diao? “Buon giocatore che ha fatto una grande partita. Lo abbiamo seguito e studiato. Porterà potenza e mentalità. Vogliamo portare gente con voglia, fame e personalità”.