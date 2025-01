Pedullà: “Araujo ha scelto la Juventus”

Ronald Araujo e la Juventus si stanno avvicinando in maniera sensibile. Il difensore uruguaiano del Barcellona è la prima scelta dei bianconeri e di Cristiano Giuntoli per rinforzare la difesa orfana di Gleison Bremer e Juan Cabal. Dopo Alberto Costa, terzino 21enne proveniente dal Vitória Guimarães, il responsabile dell’area tecnica bianconera ha scelto il difensore dei blaugrana per rinforzare il reparto difensivo. Il mirino è ben puntato sul giocatore, rientrato di recente da un brutto infortunio muscolare, e pronto a vivere una nuova esperienza lontano da quella che per 6 anni è stata la sua squadra in Catalogna.

Araujo vuole la Juventus

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la questione che riguarda il passaggio di Araujo in bianconero, ormai riguarda solo Juventus e Barcellona. La società torinese infatti ha definito il proprio accordo con Araujo, che nel frattempo ha rifiutato l’offerta di rinnovo del Barça (scadenza 2026) e ha di fatto optato per la partenza. La sua destinazione prediletta è Torino, e proprio a Torino, alla Continassa attendono che il Barcellona ne prenda atto per concludere la trattativa.

Ronald, dal canto suo, ha già comunicato la decisione ai compagni salutandoli. L’infortunio di Inigo Martinez, domenica sera nel Clasico di Supercoppa di Spagna, non frena le decisioni di Araujo, se il Barcellona vorrà trattenerlo lo dovrà fare contro la volontà del suo giocatore.

Hancko pista aperta

Sempre secondo Pedullà, bisogna poi tenere aperta la pista che porta a David Hancko, che la Juventus ha ormai in pugno. Il giocatore del Feyenoord potrebbe arrivare alla Juve nei primi giorni di giugno, durante la mini finestra estiva pre Mondiale per Club. Ma grande attenzione va riposta anche agli ultimi giorni di mercato, giacché i bianconeri e lo slovacco hanno un accordo totale. Manca sempre l’ok del club olandese alla cessione nella finestra di mercato di gennaio.