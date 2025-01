ESCLUSIVA SI Sampdoria, oggi le visite mediche per Niang. La formula del suo arrivo

Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni, la Sampdoria ha puntato con decisione al mercato degli svincolati, dove da pochi giorni si era aggiunto il nome di M’Baye Niang, che non ha proseguito la breve parentesi al Wydad Casablanca in Marocco (8 presenze e due gol per lui da settembre).

L’anno scorso importante per la salvezza dell’Empoli, quest’anno il franco-senegalese proverà ad aiutare i doriani a dare una svolta alla loro stagione fin qui deludente. L’accordo infatti è stato trovato sulla base di un contratto di 6 mesi, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno in caso di promozione in Serie A. Oggi sono previste le visite mediche per l’attaccante che sarà dunque il primo rinforzo in attacco per i doriani dopo l’addio di La Gumina.